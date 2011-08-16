美债仍是安全性与收益性结合最好的产品--建行董事长

路透北京8月16日电---以资产计中国第二大银行--建设银行(601939.SS)(0939.HK)董事长郭树清称,在全球经济剧烈波动、欧元区困难重重之时,选择美债在所有不理想的投资品中差不多仍然是安全性与收益性结合得最好的产品.

中国证券市场周刊引述郭树清表示,中国应该在石油及大宗商品价格下降、贸易条件改善的情况下多进口一些资源类实物,多做一些海外直接投资,包括股权投资.

"购买相应资产的股权,因其存在着其他风险,所以规模也不可能特别大,而且不要忘记,国际股权投资,大多时候依然是美元资产."郭树清说.

中国3.2万亿美元外汇储备面临多元化投资困局,美国国债成为不可能放弃的选择.根据美国财政部最新数据显示,6月份中国连续第三个月净增持美国国债57亿美元,令总额达11,655亿美元,仍列全球首位.

郭树清表示,外汇储备的增加与当前的汇率体制也有关系.上半年新增外汇占款2万亿元人民币,无形中增加了基础货币投放量,与宏观调控产生了矛盾.

**地方平台贷款不至出现危机**

郭树清认为,从目前中国地方融资平台贷款达到的规模和结构来看,尚不至于出现危机.平台贷款的绝大多数资金都投向了基础设施,公路、铁路、水利、电网等对国民经济的支撑和服务作用会慢慢体现出来.

"总体上说,这些投资不会打水漂."他说.

郭树清表示,政府不能随意借债,更不能通过成千上万个平台来借债,这是必须整顿和规范的.从这个意义上来看,平台贷款是一个非常严重的问题.

他并称,应该允许地方政府发债,理顺投融资关系.允许地方政府发债也会极大地丰富资本市场的产品,促进直接融资体系的发育.

此前审计署公布数据显示,去年底中国地方债务规模达10.7万亿元,其中融资平台公司的政府性债务占比近半.但国际评级机构穆迪认为,中国低估了约3.5万亿地方债务规模.(完)

--发稿 谢衡; 审校 黄凯

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