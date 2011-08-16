SEC审查标普下调美债评级是否合规--消息

路透华盛顿8月15日电---据知情人士,美国证券交易委员会(SEC)的审查者们正在就评级机构标准普尔下调美国长期债信评级是否符合所有相关规定进行核查.

多德-弗兰克华尔街改革法案(Dodd-Frank)赋予了SEC遵行、监管和检查等新权力.

其中,该法案规定,SEC有权对信用评级机构进行持续监视,而且每年要对其进行审核.

一位SEC的新闻发言人拒绝就审查一事发表评论.

自本月初标准普尔宣布将美国长期债信评级从AAA下调至AA+的决定以来,该评级机构就一直受到来自议员、市场人士和美国财政部的严厉指责.

因担忧美国的预算赤字和债务增加,标准普尔下调美国长期债信评级一个级距.奥巴马政府指责标普在计算上有误,导致美国评级遭历史性降级.

而标准普尔言辞激烈地否认其决定有任何错误.标普的新闻发言人Ed Sweeney未就SEC的审查置评.

"在工作当中,我们与监管层保持着例行沟通,但我们并没有谈到可能会有什麽特别互动,"金融时报首先披露SEC的审查举措後,Sweeney上周在声明中谈到.

虽然SEC有权监督评级机构,以确保其按规办事,但却被严格禁止干涉评级过程,或者在评级决定公布後对决定提出质疑.

一位知情者谈及,"这是一次审视,不是一次调查."这位知情人士还补充道,审视将关注于(评级)过程的透明度.

此外,根据多德-弗兰克法案的要求,SEC正在对标普及其他评级机构进行大范围的审视,预计将在9月公布相关报告.该份报告将列出对所有评级机构的审核结果.(完)

--编译 兰秀娟; 审校 高琦

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