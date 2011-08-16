16日盘後分析：超跌反弹或将结束

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场终于停止了连续几个交易日的上涨步伐，全天沪深两市股指呈现冲高受阻回落走势，两市成交量继续萎缩，显示市场谨慎情绪较高。

尽管纽约股市连涨三日，但是连续反弹後积累了较多的短线获利盘，再加上前期套牢盘对指数形成双重压制，今日股指反弹明显受到强大阻力，同时消息面诸如一年期央票量价齐升以及新三板试点扩容方案再度上报等不利因素的干扰，导致沪综指退守2600点关口，尾盘沪综指最终报收于2608.17点，下跌0.71%。

从技术层面分析，经过近几日的超跌反弹，各项技术指标得到一定的修复，目前本次反弹仅能定义为技术性反弹，大盘连续上涨动力明显不足，这从日渐萎缩的成交量可以看出，短期投资者重点关注2600点、短期均线以及“8.12”缺口支撑。

笔者在之前的文章中曾提到，随着外围市场对A股短期影响力逐渐减弱，影响指数走向的关键因素逐渐转向国内基本面上。目前左右A股走势的不确定性因素仍然较多，这也就决定了大盘短期仍将维持震荡整理格局，趋势性上涨行情仍离我们较远。

一方面，货币政策定向宽松固然为投资者提供了良好的预期，但是实际情况并非大家想像中的乐观。在连续四周净投放後，今日央行发行50亿元1年期央票，其参考收益率也提高了8.58个基点，本期同时进行290亿元28天正回购操作，令市场加息忧虑再度升温。

另一方面，新三板试点扩容方案再度上报，且年内有望展开。不仅对市场资金面形成一定的压制，同时也使得中小盘股出现获利了解迹象，对市场人气形成较大的冲击。

总的来说，对于大盘後市走势，笔者认为，外围市场波动对A股市场形成的干扰正在逐渐减弱，而当前主导A股走向的关键因素将逐渐转移到国内基本面上来。鉴于国内外环境仍充斥着不确定性因素，意味着市场的系统性风险仍未释放完毕，不过最坏的阶段已经过去。（完）

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