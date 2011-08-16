法官叫停穆巴拉克受审直播 反对者表示愤怒

路透开罗8月15日电（记者 Marwa Awad/Dina Zayed）---埃及法官周一决定，在审判结束前，不再电视直播穆巴拉克受审实况，反对者对此表示愤怒。

今年革命浪潮席卷阿拉伯世界以来，穆巴拉克是首位受审的领导人，中东地区观众都十分关注电视直播的审讯。抗议者7月在开罗解放广场聚集数周，敦促尽快举行听证会，穆巴拉克公开受审是其关键要求之一。

“太荒谬了！”一名在开罗法庭外观看审判实况的工程师穆哈默德说，“这一案件需要徵询公众意见。不直播意味着他们与穆巴拉克进行了交易。”

35岁的阿里说：“到解放广场去，我现在就是要去那里。人民的力量比当权者更强大。”

穆巴拉克被指控授权实弹镇压抗议者、贪污腐败和滥用权力。法官雷法特（Ahmed Refaat）要求，埃及前内政部长阿德利（Habib al-Adli）及六名面临类似指控的高官与穆巴拉克一同受审。

穆巴拉克抵达设在开罗郊区一所警察学校附近的法庭时，法庭外穆巴拉克的支持者和反对者发生冲突，双方互掷石块并拳脚相向。

人群中有人喊道，“法官，醒醒吧！穆巴拉克杀死了我的兄弟们！处死杀人者！”

30岁的Ehab Sameh在法庭外称：“我希望人们阅读历史，了解这位伟人为我们做了什麽。他让埃及保持稳定。他一直遭到羞辱，但他在很有尊严地面对难关。”（完）

编译：黎黎 发稿：程芳

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