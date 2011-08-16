康师傅上调部分容器面出厂价 统一亦涨价

路透香港8月16日电---中国市占率最高的方便面龙头企业--康师傅控股(0322.HK)周二表示,公司自本月起调涨部分容器面出厂价4.79%.这是康师傅今年3月涨价临时喊停後首次调涨容器面价格.而其竞争对手--统一企业中国(0220.HK)也在之後跟进涨价.

康师傅(910322.TW)一位发言人表示,调涨的产品是容器面里的"桶面",出厂价格调幅为4.79%;在零售价格端,每件涨价幅度为0.3元人民币.

"原物料和工资的价格都涨价,我们调高了超市以外,部分通路的出厂价格."该名发言人说.

大和证券分析师表示,康师傅调价之举有助于改善方便面毛利,并将其目标价由27.9港元调高至30.15港元.

康师傅掌握中国方便面逾50%的市场份额,容器面为其方便面的中高价产品,占总销量的30%.但公司未提供"桶面"占容器面的销售比例.

而统一企业中国发言人也表示,基于成本上升,也自日前上调容器面的价格,调涨幅度为每件0.3元人民币.

由于棕榈油、面粉、大蒜等多样方便面原料价格居高不下,康师傅此前原有意于4月调涨容器面大部分产品价格,涨幅约14%.但在政府关切物价後,康师傅在3月底突然宣布暂缓调涨,并指原材料价格上涨趋势有转稳的现象.

康师傅5月间公告一季度净利按年增长20.42%,不过大宗原物料价格波动,令毛利率较上年同期下滑了3.68个百分点.

康师傅今日在香港收低0.39%至25.70港元,过去一个月累计上涨9.55%;统一企业中国则收升0.81%至5港元,过去一个月涨幅5.53%;大盘?生指数则小幅收跌0.24%.(完)

--记者 李珊珊; 审校 张喜良

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