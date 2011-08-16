银监会：严控融资平台新增贷款风险 审慎与地方政府合作

路透北京8月16日电---规模庞大的地方政府债务给银行业经营埋下隐患.中国银监会有关负责人周二表示,下半年将严格控制地方融资平台新增贷款风险,审慎开展与地方政府之间的战略合作.

新华社周二报导援引银监会有关负责人称,银监会将用科学的机制让风险早暴露、早发现、可度量和早干预,严格依据有关要求,控制新增贷款风险.

"审慎开展与地方政府之间的战略合作,加强土地抵押贷款管理,切实根据现金流覆盖情况分类计提风险资本."上述负责人称.

他并介绍称,今年上半年银监会着力推进地方政府融资平台贷款的退出管理、合同补正、追加抵质押物、增提拨备和提高资本占用成本等任务,"取得阶段性成效,目前,平台贷款风险整体可控."

自2008年底中国开始大规模的刺激经济方案後,中国的银行向地方政府融资平台大规模放贷,部分研究人员预计达10万亿人民币(合1.5万亿美元).分析师担心许多项目将无法获利,造成银行大量坏账.

昨日中国证券报援引权威人士透露,经过监管机构数轮清理,约三成平台贷款将转为一般公司类贷款,涉及2,900家平台,合计2.8万亿元人民币.

审计署披露地方债务规模後,近期有关地方偿债风险的讨论骤然升温.审计署数据显示,去年底中国地方债务规模达10.7万亿元,其中融资平台公司的政府性债务占比近半.(完)

--发稿 张胜男; 审校 乔艳红

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