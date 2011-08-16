新加坡上调外籍人士就业门槛

路透新加坡8月16日电---由于国内民众纷纷抱怨外籍人士抢“饭碗”，新加坡政府周二收紧企业聘用海外人士任职中层职位的相关规定。

从明年1月份起，外籍人士月工资必须在3,000新元或者以上才能获得在新加坡工作的就业准证(employment pass)。

7月份，新加坡才刚刚把最低门槛从2,500新元上调至2,800新元。

新加坡人力部发布声明称：“我们的目标是从长远角度减轻对海外劳动力的依赖，将海外劳动力的占比控制在大约三分之一的水平上。”

没拿到就业准证的人仍可在新加坡工作，但是其雇主会受到诸多税收等因素的影响。拥有新加坡长期居住身份的人不会受到新规影响。（完）

编译：张敏 发稿：程芳

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