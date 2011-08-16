人民币兑美元收创汇改来新高

* 人民币中间价连五日创新高

* 即期汇价创新高,受隔夜美元颓势推动

* 国内官方媒体再提扩大人民币波幅,加重升值预期

* 中国继续增持美国债对美元的支撑作用有限

路透上海8月16日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周二即期汇价收盘小涨,并创2005年汇改来新高.隔夜美元走低,人民币中间价连五日创新高,加上中国官方媒体社评再提扩大汇率波幅,为人民币汇价涨势推波助澜.

不过人民币近期累计升幅较大,央行亦未就扩大波幅有明朗的态度,交易员仍谨慎看待汇价後市走势,代表央行汇率政策态度的中间价仍将是左右汇价走向的关键.

"隔夜美元指数下跌了,(人民币走高)是伴随隔夜美元下跌的正常现象,"上海一银行交易员称.

中国证券报周二发表社论指出,应进一步提高人民币汇率的灵活性和弹性,目前已具备条件,时机也成熟,应适当扩大人民币对美元交易价波动幅度,并在人民币加速升值过程中打破单边升值预期.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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*6.3828 *6.3820 6.3906 *6.3925 6.3950 6.3904

注: "*"创2005年7月汇改以来的新高

**中国增持美债对美元的支撑作用有限**

对于持有巨额外汇储备的中国政府来说,可供选择的兼具良好的流动性和安全性的投资品屈指可数,美债仍是其无奈之选,料对美元形成一定的支撑.

但交易员亦指出,目前美元面对的问题是其国内经济状况,以及由此带来的市场信心和避险情绪的影响,中国政府的增持举动对汇价的影响有限.

"只要中国还保持这样大量的顺差,就还是要买(美国国债)的,……(对美元)有一定的支撑,但现在美元的主要问题是它的国内经济",前述上海一银行交易员称.

中国二季度国际收支经常项目、资本和金融项目继续呈现"双顺差",外汇储备资产亦持续增加.

中国高额的外汇储备导致其多元化投资日益困难,并令美国国债成为不可能放弃的选择.根据美国财政部最新数据显示,6月份中国连续第三个月净增持美国国债57亿美元,令总额达11,655亿美元,仍列全球首位.

东京汇市欧元兑美元周二下滑,脱离昨日触及的三周高位,市场聚焦德法峰会是否能够为解决欧元区债务危机的进一步措施打下基础.

以下为北京时间17:07,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.2750/80 6.2560

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3705/25 6.3770

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水561点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3267元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.

--发稿 曾菱/周晓峰; 审校 黄凯/杨淑祯

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