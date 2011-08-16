大连福佳大化启动关闭PX工厂程序--新华

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透北京8月16日电---中国国营媒体新华社周二引述官员指出,大连福佳大化开始关闭其PX工厂的程序.周末发生大规模民众抗议事件後,该座厂房已遭下令停产.
新华引述大连当局称,虽然当地政府周日下令停产,但出于安全考量,生产周期细节导致无法立即停产.(完)
--编译 蔡美珍;审校 艾茂林
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路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
曾誓言要对伊朗采取更激进政策的特朗普，对伊朗13名个人和12家实体实施制裁。而在伊朗试射弹道导弹后，两天前特朗普政府已将伊朗列为“关注”对象。