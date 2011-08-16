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时事要闻 | 2011年 8月 16日 星期二 18:54 BJT

大连福佳大化启动关闭PX工厂程序--新华

路透北京8月16日电---中国国营媒体新华社周二引述官员指出,大连福佳大化开始关闭其PX工厂的程序.周末发生大规模民众抗议事件後,该座厂房已遭下令停产.

新华引述大连当局称,虽然当地政府周日下令停产,但出于安全考量,生产周期细节导致无法立即停产.(完)

--编译 蔡美珍;审校 艾茂林

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