中国外管局削减境内银行融资性对外担保额度 打击热钱流入

* 削减银行融资性对外担保指标旨在控热钱流入

* 今年全年境内银行融资性对外担保指标规模763.76亿美元

* 担保项下融资资金不得以股权或债权投资形式调回境内

* 封堵境内房企境外发债融资路径

路透北京8月16日电---面对跨境资金流入压力中国外汇管理局再出招,削减了2011年度境内银行融资性对外担保指标规模,并规定,暂不受理境内房地产企业为其境外子公司在境外发行债券提供对外担保的申请.

外管局网站周二发布通知称,核定部分中资银行、法人制外资银行和外国银行分行2011年度指标合计763.76亿美元.

"融资性担保本质上是'准外债',当银行为企业在境外融资提供担保时,实则就形成了对外债务."金融问题专家赵庆明解释称."如果只压缩短期外债馀额,有融资需求的企业可以利用政策空子,通过申请融资性对外担保,来达到企业境外融资目的. "

融资性对外担保,是指境内银行应境内机构的申请,为其境外注册的全资附属企业或参股企业在当地融资提供的担保.

人民币升值和美元疲软令"热钱"流入压力增大.上半年外管局查处各类外汇违法违规案件涉案金额超过160亿美元,同比增长26.9%.其中金融机构短期外债超指标等违规行为突出.而截至一季度,中国短期外债占比已连续第八个季度上升.

赵庆明认为,境内银行融资性对外担保业务量相比中国的外债规模并不是很多,但近年业务量还是很显着的,"内保外贷"对目前境内信贷管制是一种冲击,削减对外担保规模对银行的行为也是一种约束,利于打击热钱流入.

一家外资银行经理称,很多企业都会利用"内保外贷"的方式,从境外融资,即境内母公司让境内银行开具融资性担保函,再让银行的境外分公司向离岸贸易公司发放美元或人民币贷款,再设法让资金流入境内.这样的资金成本会比境内低几个百分点.

通知还规定,指标被调减的银行,如在指标生效之日(7月27日)融资性对外担保馀额已经超过新核定指标的,应在三个月之内将担保馀额调减到新核定指标之内,担保馀额调减至新核定指标之前,银行不得开展新的融资性对外担保业务.

渣打银行(中国)分析师李炜认为,收紧银行的担保额度,也算是收紧外汇流入的一种态度,是收缩企业在海外借债的举动,尽管担保额不一定就会是借贷额,按这个条例,指标被调减的银行必须在一定时间内达标,可能会让一些企业不得不提前还债.

**暂停受理境内房企在境外担保融资申请**

通知还着重强调,暂不受理境内房地产企业为其境外子公司在境外发行债券提供对外担保的申请.

此举对于一些寄望借助境外资本市场融资的大陆房企来说,无异是个坏消息.

标准普尔6月下调中国房地产商评级展望至负面,称在市场前景难料的情况下,很多开发商近期积极增强流动性,例如海外发债融资.若下行周期延长将会加剧开发商在信用状况方面的压力.

标普报告数据显示,今年上半年,中国大陆房地产企业已通过离岸市场发行债券融资共计80亿美元,而在2010年,全年境外发债额为88亿美元.

外管局还规定,境外机构在境外发行债券,拟由境内银行、非银行金融机构或企业提供对外担保的,境内担保人应经所在地外汇局报国家外汇管理局逐笔核准.

通知还明确,担保项下融资资金不得以股权或债权投资等形式直接或间接调回境内.(完)

欲了解更多详情,请点选外管局网站(here)

--发稿 赵红梅; 审校

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。