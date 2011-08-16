谷歌收购摩托罗拉 将改写亚洲手机产业生态

2011年8月15日，纽约拍摄的一款摩托罗拉手机上显示的谷歌搜索叶面。 REUTERS/Brendan McDermid

* 谷歌以125亿美元收购摩托罗拉移动,以取得众多专利

* 手机厂商可能会对Windows系统投以更多关注

* 宏达电财务长称收购案不影响与谷歌合作关系

* 三星大涨6%;宏达电劲扬3.1%

* 摩托罗拉供应商的股价大涨,富士康跳升15%

记者 Miyoung Kim/詹颖颐 编译 蔡美珍/沈以文/隋芬/丁琦

路透首尔/台北8月16日电---谷歌(MMI.N)宣布以125亿美元收购摩托罗拉移动(MMI.N)後,改写手机产业版图,采用谷歌Android系统的亚洲手机大厂或许会转向其他竞争平台,像是微软(MSFT.O)的Windows.

台湾宏达电(2498.TW)及韩国三星电子(005930.KS)已卖出数以百万计的Android系统手机,让谷歌跃居全球手机软体市场的龙头地位.

但谷歌收购摩托罗拉的决定,对于其他30多家Android手机公司而言,可能会使谷歌从合作夥伴摇身变为竞争对手.

"这笔交易让多数采用Android的厂商意识到它们有多倚赖谷歌,而谷歌的计画可以多麽迅速就改变厂商的业务,"国际数据公司(IDC)分析师Francisco Jeronimo说.

华尔街很快就认定微软将从这宗交易中受惠--假如并购导致其他采用Android系统的手机制造商与谷歌渐行渐远,微软的Windows系统可能得利.

根据Gartner数据,截至第二季末Android系统在智慧型手机的市场占有率为43.4%,远远超过诺基亚NOL1V.HE的22%.苹果以18%的占有率排名第三.

**押注摩托罗拉将扭亏**

受此消息激励,摩托罗拉的亚洲供应商股价均上扬.

全球最大的手机代工商--富士康国际(2038.HK)股价一度飙涨17%,因市场预期谷歌合并摩托罗拉之後,将带来更多订单.

同为摩托罗拉供应商的华宝8078.TW和华冠(8101.TW)则分别涨停.

"人人都押注摩托罗拉能扭亏为盈.它将从谷歌得到更多帮助来推出Android手机."元大证券分析师张文慧表示,"像富士康与华宝通讯这种代工厂商将最能直接受益."

韩国三星电子(005930.KS)收高6.1%,优于大盘的上涨4.8%.LG电子(066570.KS)小幅上涨0.3%.

宏达电大幅收升3.1%,台湾股市加权股价指数则为下跌0.3%.

**Android保护伞**

一些券商称,收购摩托罗拉可能是谷歌支持Android厂商的方式.

手机生产商与软件企业正互打专利权盗版官司,就谁拥有手机设备中的专利展开激战.苹果已对数家Android设备生产商提起诉讼.

"我们认为,谷歌现在将试图为Android使用方提供保护伞,提供智财权保护,使其免受苹果与微软等关键对手影响.微软大致就是这样保护Windows手机的,"野村发布报告表示.

"我们相信,谷歌不打算继续长期生产手机,而会把这块业务剥离给某家Android合作夥伴--比如华为、LG或者中兴."

分析师表示,从全球看,自推出首款支持Android系统的智能手机後,宏达电就一直是大赢家,上述格局若有任何改变,对该公司的影响也会最大.

虽然宏达电生产的智能手机几乎都采用Android系统,但该公司还与微软建立长期夥伴关系.

"宏达电和三星都是谷歌可以信任的公司,但却无法控制它们以来改变市场占有率,"张文慧表示.

宏达电5月时曾表示,计划推出采微软Mango Windows新系统的手机.不过宏达电周二表示,谷歌与摩托罗拉的并购交易不会影响与谷歌的夥伴关系.

"该交易将对Android生态产生积极影响,我们认为这有利于公司推广Android手机,"宏达电在声明中称,"我们与谷歌的合作关系依然稳健,不会因此受到影响."

华为[HWT.UL]和中兴通讯(0763.HK)等一些快速成长的中国厂商也押注Android系统.

以生产低成本手机而闻名的华为,正寻求在手机市场复制其在电信设备领域的成功,以便对抗诺基亚、苹果和三星等公司.

根据Strategy Analytics的统计,今年第二季,三星电子以19.2%的市场份额,成为全球第二大智能手机制造商.宏达电以12.1%位列第五.苹果排名首位.(完)

--译文审校 沈以文/蔡美珍

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