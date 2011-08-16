美股收挫 德法计划未能提振市场

* 提议的欧洲金融交易税打压交易所类股

* 戴尔在盘後交易中重挫,之前公布业绩

* 家得宝和沃尔玛受业绩推动股价上扬

* 道指收跌0.7%,标普500指数收挫1%,Nasdaq指数回落1.2%

路透纽约8月16日电---美国股市周二结束三天升势而收跌,因法国总统和德国总理的会晤未能缓和市场对欧元区领导人防止欧元区债务问题扩散能力的担忧.

防止欧元区债务危机扩散的努力迄今成效甚微,这是导致股市近期重挫的主要原因之一.股市周二回落,尽管美国企业公布乐观业绩,且惠誉决定保持美国的AAA评级.

德国总理默克尔和法国总统萨科齐敲定了更紧密的欧元区一体化进程计划,但其中并不包括扩大欧元区救助基金规模或发行欧元区债券.

"市场希望看到至少有所进展,看到会议能达成某些对拖低市场的一些问题有支持作用的具体举措,"旧金山Cantor Fitzgerald的美国市场策略师Marc Pado表示.

最易受欧洲财政危机影响的金融股扩大跌幅,是标普500指数中表现最差的板块之一.标普金融指数回落1.9%.

梅克尔和萨科齐表示,他们将提议一项金融交易税,这令交易所类股承压.纽约-泛欧交易所集团NYX.N大跌8.4%,至26.54美元,为标普500指数中跌幅最大的成分股.

零售商沃尔玛(WMT.N)和家得宝(HD.N)均上扬,之前这两家公司公布的业绩超预期.

戴尔在盘後交易中重挫4.9%,之前该公司报告第二季营收不及分析师预期,且表示当前季营收将持平.

欧元区担忧近期令市场承压,上周市场担忧法国的银行的偿付能力,以及欧洲央行控制主权债收益率能力的持续不确定性.

道琼工业指数收跌76.97点,或0.67%,报11,405.93点;标准普尔500指数收挫11.73点,或0.97%,报1,192.76点.Nasdaq指数回落31.75点,或1.24%,报2,523.45点.

今日公布的数据显示,德国第二季GDP初值成长幅度仅0.1%,不及预期,并拖累欧元区GDP数据也低于预期.

"昨天法国公布的GDP数据为没有成长,今天德国的GDP数据也是如此.这令全球多国经济同时暂停成长的范围扩大,"俄勒冈州D.A. Davidson & Co的首席市场策略师Fred Dickson称.

惠誉确认对美国的AAA评级,不到两周前,标普将美国评等调降至AA+.

沃尔玛股价跳升3.9%,报51.92美元,之前该公司表示,美国7月同店销售转为正值.家得宝股价劲扬5.2%,至33.12美元,之前该公司在三个月内第二次上调会计年度获利预期.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约82亿股,与上年84.7亿股的日均成交量基本一致.

纽约证交所涨跌股之比为约1:3,Nasdaq市场为1:4.(完)