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时事要闻 | 2011年 8月 17日 星期三 08:28 BJT

王勇平不再担任中国铁道部发言人

路透北京8月16日电---据官方媒体周二报导，王勇平不再担任中国铁道部发言人职务。动车追尾事故发生後，铁道部正积极挽回形象。

新华社报导称，铁道部新闻发言人王勇平不再继续担任该职务。

动车事故发生後，政府为平息民愤，在一天内免职三名铁路部门中层官员。

事故发生後，王勇平成了民众口诛笔伐的焦点。王勇平就动车事故主持的新闻发布会结束後匆忙离开，中国记者追在他身後要求他回答更多问题。（完）

编译：高虹 发稿：王燕焜

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