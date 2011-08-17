王勇平不再担任中国铁道部发言人

研究显示特朗普签署的入境禁令影响赴美国旅行需求
研究公司ForwardKeys基于对全球主要航班预订系统数据的分析指出，预订未来三个月入境美国航班的数量同比增加2.3%。
路透北京8月16日电---据官方媒体周二报导，王勇平不再担任中国铁道部发言人职务。动车追尾事故发生後，铁道部正积极挽回形象。
新华社报导称，铁道部新闻发言人王勇平不再继续担任该职务。
动车事故发生後，政府为平息民愤，在一天内免职三名铁路部门中层官员。
事故发生後，王勇平成了民众口诛笔伐的焦点。王勇平就动车事故主持的新闻发布会结束後匆忙离开，中国记者追在他身後要求他回答更多问题。（完）
编译：高虹 发稿：王燕焜
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