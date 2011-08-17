王勇平不再担任中国铁道部发言人

动车事故发生後，政府为平息民愤，在一天内免职三名铁路部门中层官员。

事故发生後，王勇平成了民众口诛笔伐的焦点。王勇平就动车事故主持的新闻发布会结束後匆忙离开，中国记者追在他身後要求他回答更多问题。（完）