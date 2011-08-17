中国否认巴基斯坦允许其接触美军直升机残骸

研究显示特朗普签署的入境禁令影响赴美国旅行需求
研究公司ForwardKeys基于对全球主要航班预订系统数据的分析指出，预订未来三个月入境美国航班的数量同比增加2.3%。
路透北京8月17日电---中国周二否认有关巴基斯坦允许其接触美军隐形直升机残骸的报导。5月份美军在击毙本・拉登的行动中一架黑鹰直升机坠毁。
当时在美军的突袭行动中，两架黑鹰直升机中有一架坠毁，美军突击队被迫放弃该直升机。据信这两架直升机有先进的隐形技术。
据英国《金融时报》（FT）周日报导，巴基斯坦当局允许中国对飞机残骸进行拍照和采样，尽管美国中情局明确要求不希望这样做。欲览相关报导，请点击（here）。
中国国防部用简短的一句话否决报导，这是中国官方对报导的首次公开回应。
刊登在国防部网站上的声明称：“该报导毫无根据，十分荒唐。”
巴基斯坦最高情报机构——三军情报局稍早也否认了报导。（完）
编译：张敏 发稿：王燕焜
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