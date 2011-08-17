宏达电控告苹果侵犯专利

路透纽约8月16日电---台湾智能手机制造商宏达电(HTC Corp)(2498.TW)控告苹果(Apple Inc)(AAPL.O)侵犯专利权,寻求美国暂停进口及销售麦金塔(Macintosh)电脑、iPad、iPod、iPhone及其他产品.

宏达电说,该公司已向美国国际贸易委员会(U.S. International Trade Commission)以及特拉华州美国地方法院提出诉讼.

宏达电所指遭侵权的三项专利与无线区域网路(Wi-Fi)性能及其他功能有关.宏达电要求赔偿损失,以及蓄意侵权三倍赔偿.

这令宏达电与苹果之间的官司升温.苹果已经控告宏达电智能手机侵犯专利,过去两年在德拉瓦州对宏达电提起多项诉讼.

苹果发言人Kristin Huguet重申该公司执行长贾布斯(Steve Jobs)在2010年3月2日的一项声明,当时苹果指控宏达电侵犯了20种专利权,在该声明中贾布斯说:"竞争对手们应该有自己的原创技术,而不是窃取我们的."

与此同时,宏达电表示已将三项侵权诉讼提交至美国国际贸易委员会.

"我们控告苹果是为了保护我们的知识产权、同业夥伴,最重要的是为了使用HTC手机的客户,"宏达电法律顾问Grace Lei在声明中说.

宏达电起诉苹果的前一天,谷歌(GOOG.O)刚达成以125亿美元收购摩托罗拉移动(MMI.N)的协议,取得数以千计的专利,有助于保护正快速成长的Android操作系统.

该项收购如果完成,宏达电及其他Android手机公司可能面临谷歌从合作夥伴摇身变为竞争对手的风险. (完)