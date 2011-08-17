宏达电控告苹果侵犯专利

德国工商联会上调今年德国经济增速预估至1.6% 但保护主义引人忧
路透柏林2月8日 - 德国工商联会(DIHK)将德国2017年经济增长率预估上调至1.6%，归功于出口增长预期创三年最快，但警告称企业对美国贸易政策感到忧心。
路透纽约8月16日电---台湾智能手机制造商宏达电(HTC Corp)(2498.TW)控告苹果(Apple Inc)(AAPL.O)侵犯专利权,寻求美国暂停进口及销售麦金塔(Macintosh)电脑、iPad、iPod、iPhone及其他产品.
宏达电说,该公司已向美国国际贸易委员会(U.S. International Trade Commission)以及特拉华州美国地方法院提出诉讼.
宏达电所指遭侵权的三项专利与无线区域网路(Wi-Fi)性能及其他功能有关.宏达电要求赔偿损失,以及蓄意侵权三倍赔偿.
这令宏达电与苹果之间的官司升温.苹果已经控告宏达电智能手机侵犯专利,过去两年在德拉瓦州对宏达电提起多项诉讼.
苹果发言人Kristin Huguet重申该公司执行长贾布斯(Steve Jobs)在2010年3月2日的一项声明,当时苹果指控宏达电侵犯了20种专利权,在该声明中贾布斯说:"竞争对手们应该有自己的原创技术,而不是窃取我们的."
与此同时,宏达电表示已将三项侵权诉讼提交至美国国际贸易委员会.
"我们控告苹果是为了保护我们的知识产权、同业夥伴,最重要的是为了使用HTC手机的客户,"宏达电法律顾问Grace Lei在声明中说.
宏达电起诉苹果的前一天,谷歌(GOOG.O)刚达成以125亿美元收购摩托罗拉移动(MMI.N)的协议,取得数以千计的专利,有助于保护正快速成长的Android操作系统.
该项收购如果完成,宏达电及其他Android手机公司可能面临谷歌从合作夥伴摇身变为竞争对手的风险. (完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
路透柏林2月8日 - 德国工商联会(DIHK)将德国2017年经济增长率预估上调至1.6%，归功于出口增长预期创三年最快，但警告称企业对美国贸易政策感到忧心。
路透多哈2月8日 - 卡塔尔能源部长周三表示，油价上涨可能刺激页岩油生产，但由于需求保持在健康水平，全球油市能够适应这种状况。
路透多哈2月8日 - 卡塔尔能源部长萨达(Mohammad bin Saleh al-Sada)周三表示，关于石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国达成的减产协议是否需要在六个月后继续延长，目前要做出判断还为时过早。不过，油市已经对减产举措做出正面回应。