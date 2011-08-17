17日盘前分析：大盘仍需反复震荡整固

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

尽管沪综指再次站上2600点关口，但是市场谨慎情绪渐浓，同时在短线获利盘以及前期套牢盘的双重打压下，股指反弹走势明显受阻。

笔者认为，政策是继续从紧还是进入观察期甚至结构性放松仍是未知数，在此背景下，短期市场有可能围绕2600点展开震荡。

一方面，大盘技术压力显现。沪综指自2437.68点以来的反弹，仅仅经过了6个交易日，指数最大涨幅就已经达到了200点。同时在8月5日的下跌中，沪深大盘都留下了明显的跳空缺口，缺口在技术上往往代表较强的阻力或者支撑，对其突破不可能一蹴而就。

另一方面，“定向宽松”的论调引发了投资者的广泛想象。但是目前国内物价调控和房价调控都正处于关键时期，过度的过早的放松都可能导致前期调控成果前功尽弃，因此，政策後续的走向仍值得进一步关注。

此外，尽管欧盟限制做空，美国延长低利率政策期限，促成国际股市止跌，但外围市场风险在于对未来经济预期的调整，系统性风险依然存在。

消息面，中国证券业协会近日下发的证券营业部相对饱和地区名单显示，在监管部门划分的36个辖区内，仅有天津、海南和青海尚无证券营业部相对饱和地区，在其馀33 个辖区中，均出现相对饱和地区。权威人士16日向记者表示，被贴上“相对饱和”标签的地区，原则上将不再被批准新设证券营业部。

另外，1年期央票发行利率16日意外上行。分析人士认为，央票发行利率上行的直接效用是央行在公开市场提升回笼力度，此次央票发行利率意外上行对加息的预示意义有待进一步观察。（完）

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