泰国出新规 避免重演游客离奇死亡

路透曼谷8月16日电---泰国周二出台保护游客的新举措。在今年1月11日至2月19日，在北部城市清迈有五名外国游客神秘死亡，泰国称这些人可能是因不明有毒化学物或杀虫剂中毒身亡。

这五名死者中有两名英国人、一名法国人、一名美国人和一名新西兰人，另有死者的三名同行者患病。

观光客离奇死亡事件，成为媒体负面报导焦点。而泰国是全球旅游胜地之一，每年吸引游客约1,400万人。

泰国疾病控制部门宣布将采取措施，防止在清迈以及其他旅游城市发生游客患病事件。

这些措施包括：密切监控酒店对化学物和杀虫剂的使用、检查市场和街头食品摊贩、地方政府组织健康和安全培训、审视调查流程，并设立网站提醒游客潜在健康风险。

泰国当局与世界卫生组织和美国疾病防控中心合作，对游客离奇死亡进行了长达五个月的调查，未得出定论，也未发现任何涉及犯罪的证据。

五名死者中，有三人被归因于接触化学物、杀虫剂或气体，另外二人则死因不明。(完)

编译：黎黎 发稿：朱淑珍

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