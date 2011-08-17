严防平台贷款卷土重来--银监会

路透北京8月17日电---中国银监会主席刘明康称,中国目前地方政府融资平台贷款整改和风险化解工作有序推进,风险可控.今明两年是地方政府债务的偿还高峰期,严防平台贷款"改头换面"和"卷土重来".

周三的人民日报援引刘明康的话称,国际流动性依然充裕令中国输入型通胀压力持续存在,CPI涨幅高位反复,其走势仍有不确定性.

他称,全球增长放缓和发达国家形势大都恶化令中国外需将面临更大压力.国际短期资本流动更加剧烈增加了中国金融体系和经济平稳较快发展的难度.

他并强调,中国坚持重点盯防房地产贷款和以房地产作抵押贷款中的风险;中国严格把握好土地抵押率,土地闲置超一年以上的商银一律不得发放新开发项目贷款.

此外,中国并要高度警惕网络借贷、民间借贷和小额贷款公司等领域风险凸显问题.(完)

--发稿 李文科; 审校 林高丽

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