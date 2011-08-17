利比亚反抗军否认与卡扎菲政府谈判

研究显示特朗普签署的入境禁令影响赴美国旅行需求
研究公司ForwardKeys基于对全球主要航班预订系统数据的分析指出，预订未来三个月入境美国航班的数量同比增加2.3%。
路透班加西8月16日电---利比亚反抗军“国家过渡委员会”主席贾利勒(Mustafa Abdel Jalil)周二称，该委员会目前未与卡扎菲政府或联合国特使进行会谈。
贾利勒在记者会上表示：“国家过渡委员会希望说清楚：我们目前未与卡扎菲政权或联合国特使进行直接或间接谈判。”
当被问及有关反抗军与卡扎菲代表周末在突尼斯秘密谈判的报导时，贾利勒否认与卡扎菲之间有秘密沟通。
他说：“我想明确表示，国家过渡委员会不清楚，也不支持这样的对话……任何政治协商与接触，都应该通过本委员会进行。”
国家过渡委员会一直否认尝试与卡扎菲达成折衷协议，坚持卡扎菲必须主动下台、离开，否则就只能被武力推翻。
卡扎菲政府一名发言人也否认与反抗军领导层谈判。（完）
编译：张敏 发稿：朱淑珍
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