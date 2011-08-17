曼联年前计划在新加坡上市--IFR

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透香港8月16日电---IFR周二援引消息人士说法报导称，英超冠军曼联俱乐部[MNU.UL]计划在年底前赴新加坡上市，首次公开发行(IPO)募集10亿美元，具体取决于市场状况。
汤森路透旗下的IFR杂志报导称，摩根士丹利(MS.N)及另外至少一家银行接近于赢得这项IPO委托资格，但承销团可能增加新成员。
近几个月来外界一直传言曼联可能会在香港上市。时尚品牌Prada(1913.HK) 和化妆品制造商L'Occitane International(0973.HK)都选择了香港上市。
曼联全球3亿球迷中约三分之二分布在亚洲，亚洲地区对于亏损中的曼联而言是日益重要的业绩增长区域。
美国格雷泽家族2005年斥资7.9亿英镑(13亿美元n)收购曼联俱乐部後将其私有化。（完）
发稿：王燕焜
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