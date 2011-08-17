惠誉确认美国AAA评级

* 三大评级机构中,惠誉对美国看法更正面

* 惠誉维持评级展望为稳定,年内稍後将进行复评

* 美国评级将取决于额外的减赤计划和经济状况

路透纽约8月16日电---惠誉周二确认美国AAA级别债信评级,并对华府的减赤行动给予肯定,与对手标准普尔的看法截然不同.

惠誉还维持美国评级展望为稳定.不到两周前,标普调降美国评级至AA+,展望为负面.

不过惠誉称,将在年底重新评估这一评级决定,并威胁道,若本月稍早达成的2.1万亿(兆)美元减赤计划没有得到贯彻实施,或者若美国经济严重恶化,将把展望降为负面.

该机构在声明中称,不排除把美国评级直接调降一个级距的可能,但可能性较低.负面展望通常表示两年内可能降级.

府会债务之争是标普8月5日调降美国债信评级的主要原因之一.

但惠誉表示,债务上限协议显示立法者能够取得足够的政治共识来解决国家债务问题.该协议的具体赤字削减举措还将需要两党构成的一个国会委员会通过.

惠誉首席美国分析师David Riley表示,未来10年美国还需再节省2万亿美元的支出,才能令负债率下降.

David Riley在采访中对路透表示,如果立法者能够贯彻初始的2.1万亿美元减支方案,则将证明惠誉关于"美国对削减赤字的公众和政治支持能够转化为行动"的信念是正确的.

欲观看David Riley采访视频,请点选(link.reuters.com/tyd33s)

惠誉还表示,支撑美国AAA评级的重要环节有:美国在全球金融体系中的关键作用,以及可以保证该国收入基础的灵活、多样化且富裕的经济.

惠誉指出,货币和汇率灵活性增强了经济吸收和调整冲击影响的能力.

**标普孤立无援**

惠誉发表对美国相当正面的看法後,标准普尔下调该国信用评级的做法让自己陷入前所未有的孤立处境.

穆迪处于中间立场.该机构本月稍早确认美国AAA信用评等,展望为负面,威胁未来两年内或下调评级,理由和惠誉一样--如果国会没有完全履行2.1万亿美元节制计划,或着经济陷入衰退.

"标普的担忧有很明确的根据,即赤字控制没有长期计划,"Decision Economics资深分析师Pierre Ellis表示.

他补充道,"惠誉对于国会和政府就令预算情况受控所达成的共识更有信心一些."

财政部在惠誉决定後发布的声明中强调,需要立法者实施进一步行动.

财政部发言人Anthony Coley称,"财政部仍然相信美国公债是AAA级投资品种.今日的报告突显了国会采取更多行动应对长期财政挑战的重要性."

金融市场对此消息的反应不大.美国10年期公债价格日内上涨1点,因投资者担心欧洲债务危机,继续把美债视作避险资产.

**站在转折点的经济**

惠誉今年稍晚衡量美国评等时的另一个关键要素是经济的状况.

惠誉最近将美国2012至2016年的经济成长预估下修至2.9%,2017至2021年成长预估调降至2.4%.

Riley说,这些预估基于美国有"大量闲置产能"来支持较快经济增速的事实.

然而,他承认这些预估是"非常不确定的."

"我们认为最好是等到今年底再判断短期的经济前景,看看这种疲软现象是否真的是疲软期,还是美国经济正走向停滞,甚至是可能走向衰退."(完)