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气候环境 | 2011年 8月 17日 星期三 09:28 BJT

日本东部发生4.4级地震--NHK

路透东京8月17日电---日本放送协会称,日本东部周三发生地震,震级初步测为4.4级.

此次地震发生于当地时间上午9点23分(0023GMT),东京亦有震感.

日本放送协会称,目前尚无人员伤亡报告,没有发布海啸预警.(完)

--编译 程琳;审校 李爽

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