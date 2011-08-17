中国旱情较多年同期偏轻--国家防总

路透北京8月17日电---中国国家防汛抗旱总指挥部办公室称,当前全国旱情较多年同期偏轻,但受旱区域比较集中,由于受旱地区多为非粮食主产区,对秋粮生产影响有限.

新华报导援引国家防总相关负责人表示,目前,东北、黄淮地区及长江中下游大部分地区秋粮作物长势良好.受旱较重的贵州、云南、湖南、广西等省区,旱情主要集中在水源缺乏的山丘区,而这些地区都是非粮食主产区,对秋粮生产影响有限.

"今年全国降雨量总体偏少,但较均匀,对作物生长十分有利,"报导援引国家防总相关负责人称.

国家防总数据显示,目前全国耕地受旱面积7,034万亩,低于多年同期平均值1.43亿亩,其中作物受旱面积6,673万亩,待播耕地缺水缺墑面积361万亩.

当前全国耕地受旱面积比多年同期偏少51%,但受旱区域比较集中,内蒙古、贵州、甘肃、云南四省区旱情最为严重,共计有5,386万亩耕地受旱,占全国耕地受旱面积的77%.

新华社另有报导称,近日,湖南全省持续高温少雨,局地最高气温直逼40摄氏度.目前全省约1/3的国土面积出现乾旱,591万亩耕地受旱,45万人饮水困难.

而重庆旱情持续蔓延,200多万亩农作物受灾61.3万人出现饮水困难.8月7日-15日期间,重庆32个区县出现37摄氏度以上的高温,14个区县出现40摄氏度以上的高温,江津极端最高气温达42摄氏度.(完)

--发稿 李文科; 审校 林高丽

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