索尼下调PS3售价以提高销量

2009年8月19日在东京推出的PS3游戏主机。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透德国科隆/纽约8月16日电（记者 Michelle Martin/Liana B. Baker）---索尼(6758.T)宣布PS3游戏主机在美国市场售价调降近五分之一，此举或有助于假期季来临前改善视频游戏销量，从而提振整个行业。

索尼并且希望从主要竞争对手微软公司(MSFT.O)的游戏主机Xbox手中收复失地。

此次降价可能有益于艺电ERTS.O等游戏出版商、与塑料枪等视频游戏附属设备的零售商与制造商。

视频游戏零售调研公司EEDAR分析师Jesse Divnich称：“可以认为，整个行业的信心得到了提振。”

视频游戏产品最大零售商GameStop Corp (GME.N)周二股价上扬超2%。

索尼在欧洲最大视频游戏展Gamescom开幕前夕的新闻发布会宣布了降价措施。

索尼美国PlayStation部门首席执行官Jack Tretton在采访中表示：“从以往经验来看，降价往往会带来销量的改善，我们预计这次也会有类似效果。”

索尼160GB容量的PS3在美国售价从此前299美元降至249美元。在欧洲与日本市场的售价各自从此前的299欧元、29,980万日圆分别降至249欧元与24,980日元。

在美国市场，320GB容量的PS3现售价为299美元，原价为349美元；欧洲市场售价从349欧元降至299欧元；日本市场从34,980日圆元降至29,980日圆。（完）

编译：张敏 发稿：王燕焜

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