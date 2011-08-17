日媒称东电可能无法如期实现冷停堆

路透8月17日电---据《日本经济新闻》报导，东京电力(9501.T)称，周二已开始测试一新的放射性水处理设备，但东电10月至明年1月能否实现冷停堆目标，则存在不确定性。

报导称，由于铯吸附装置屡出问题，东电净化核污水的进程受阻。

据报导，东电正在用低放射性污水测试东芝(6502.T)的铯吸附装置Sarry。

至8月9日，东电仅对约4.2万吨高放射性污水进行了处理，还有12万吨储存在涡轮机房地下室等处。

东电原定目标是在年底前处理20万吨污水，因为在尝试重新控制受损机组过程中，会产生更多污水。不过东电最近承认，其最初预期是太过乐观了。

报导引述东电发言人松本纯一(Junichi Matsumoto)的话说：“进度很可能较原计划要推迟一些。”(完)

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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