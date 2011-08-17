《沪港小生专栏》港币挂钩美元是“政治任务”

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路透投资中国主编 陈澍/文 新浪微博（weibo.com/georgeschen）

官方媒体《中国证券报》今日（8月16日）发表评论文章说，适当扩大人民币兑美元交易价波幅的时机已成熟，进一步提高人民币汇率弹性，有利打破人民币单边升值预期，有效防止热钱涌入。社论认为，目前中国出口形势好过预期，对欧美经济依赖度持续偏低，故可减少增大人民币汇率弹性的後顾之忧。

美国财政部最新官方数据显示，6月份中国净增持57亿美国国债，连续3个月增持，令总额达到11655亿美元，全球最多。早上看开盘，8月16日人民币兑美元中间价报6.3925，连续第5日创05年汇改以来新高……

在香港，民众中有一种正在得到越来越多认同的意见指北京的外汇政策其实是借“牺牲”港币来逐步实现人民币的国际化，人民币越升越高，越升越快，间接加剧香港通胀压力，削弱香港人购买力（purchasing power）。从大局出发，我们当然可以说，人民币和港币对中国整体金融体系而言哪个更重要，答案不言而喻，但对700万香港市民而言，人民币升值对港人生活水平的影响亦是显而易见的。

每当港人抱怨港币挂钩美元的汇率联系制度，国内同胞经常会不屑一顾地反问：“是香港自己要和美元挂钩，别怪北京，为什麽不和人民币挂钩呢？”事实远没那麽简单，不是香港想不想，就算香港想，北京究竟让不让？

虽然名义上香港有自己的金融管理局（HKMA）等同于一国央行的地位，且对香港享有独立自主的货币和外汇政策制定和执行的权利，但在实际操作层面，随着1997回归後与大陆经济的整合以及政治层面的磨合加深，HKMA很多决策都需要考虑大陆的经济大环境，北京的人民银行（PBOC）也会多少给予一些“指导性意见”。

香港毕竟是真正国际金融中心，无外汇管制，人民币一日不自由兑换，港币就无法挂钩人民币，眼下较多讨论的是港币有无可能先摆脱美元，和一篮子货币（包括一些强势亚洲货币）挂钩的可能，但就最近香港官员的表态来看，近期在汇率问题上，港府还是坚决“维稳”，对此我也认同，毕竟国际政局和金融市场前景暂时也不是特别明朗。

挂也不是，不挂也不是。港人因此陷入前所未有对窘境——人民币越升，香港人日子就越难过，尤其当港人北上，无论是去大陆旅游或者公干，手中的港币兑换成人民币，已经差不多相当于“打八折”。

有市场观点认为，北京下大功夫来香港搞离岸人民币市场，有机会，当然也有风险，有收益，也有成本。人民币国际化的“收益”当然主要归于银行，而由此带来的“成本”，有一部分则因为人民币升值而间接华为通胀成本，转嫁给了香港市民。此外，北京也希望打造香港成人民币国际化“试验田”，看看人民币自由兑换在香港是何情形。

综上所述，港币继续与美元挂钩，从北京角度来看已是香港义不容辞的一个“政治任务”，若港币与人民币突然挂钩，一定天下大乱，游资会疯狂涌入，倘若港币一夜间升20%，物价也一定会出现较大波动，所以港府真是进退两难。另外，若港币与人民币挂钩，那还需要港币存在？若港币消失，对“一国两制”政治体系的维护又堪称是一个严肃挑战。

和港币汇率有关的话题还包括香港的竞争力问题，看到新浪微博上有网友质疑，港币早晚会死，只怪香港已无竞争力。对此，我不敢茍同。

国内近年来在硬件方面发展迅猛，但软实力跟不上。仅以股市为例，港交所重要性是上交所暂且远不能比拟，国内的A股毕竟是一个相对的封闭市场，从资金流动角度来说，还谈不上真正“国际化”。诚然，香港也要加油，不能永远只抗金融和地产两大旗帜。（完）

作者陈澍，写新闻，也写小说，玩文字游戏九年，一路拿奖，从东京到纽约。采访过周杰伦，也追过周小川，最想写的故事永远是下一个。2011年出版的《外资银行在中国》（here）是陈澍的第一本书。生于上海，现居香港，不定期更新《沪港小生》专栏（www.mrshangkong.com/）。