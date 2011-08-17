土豆网定价为每股29美元 筹资1.74亿美元--承销商

* IPO价格为每股29美元,符合28-30美元的参考区间--承销商

* 售出600万股ADS,筹资1.74亿美元--承销商

* 将在Nasdaq市场进行交易,代码为"TUDO"

路透纽约8月16日电---中国土豆网周二将首次公开发行(IPO)价格定在预估区间之内,尽管投资者对美国上市的中国企业信心不佳且市场暴跌暗示这很困难.

出现一系列会计丑闻後,投资者对美国上市的中国企业股票保持高度警惕,而且由于对美国经济和欧洲债务危机的忧虑令交易环境动荡不安,原定上周进行的12笔IPO中有10笔取消.

不过,土豆网及其股东仍以每股29美元售出600万股美国存托股份(ADS),筹资1.74亿美元.IPO定价参考区间为每股28-30美元.

土豆网近几年营收大幅增长,不过亏损亦扩大.最近公布的财报中,在截至3月31日的三个月,该公司净营收增加167%至7,940万元人民币(约合1,210万美元),但同期归属于普通股股东的净亏损增加795%至3.407亿元人民币(约合5,200万美元).

土豆网称,计划将IPO筹得资金中属于该公司的那一部分,用于购买和制作内容、支付网络带宽,以及用作营运资本和一般用途.

土豆网创始人、董事长暨首席执行官(CEO)王微在此次IPO中售出了他所持的一小部分股份.

瑞士信贷、德银证券和Oppenheimer & Co是此次IPO的承销商.土豆网股票料将于周三开始在Nasdaq市场进行交易,交易代码为"TUDO".(完)

--编译 杜明霞;审校 程琳

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