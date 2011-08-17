李克强称将把人民币跨境贸易结算扩展至全国

路透香港8月17日电---中国政府周三宣布,扩大跨境贸易人民币结算试点至全国范围.此外,将对香港开放更多传统服务业和新兴服务业.

中国国家副总理李克强在出访香港期间的一个论坛上做出上述表示.他并称,香港发展离岸人民币业务有天然优势,支持香港离岸人民币产品创新,支持内地交易所的港股组合,即ETF业务;中国还将允许境内的企业在香港发行人民币债券,扩大发行主体.

"十二五期间将为香港带来新的机遇,国家经济长期平稳发展是香港坚实发展的基础."他说,"一国两制"下对香港优先开放,大幅提升内地对香港服务贸易的开放水平.

他并表示,中央政府支持香港企业用人民币到境内投直接投资,支持香港发展成为国际资产管理中心.

中国政府2009年在上海和广东省四城市推出跨境贸易人民币结算试点,去年6月将境内试点地区扩大到20个省份,且不再限制境外地域,以进一步发挥人民币结算对贸易和投资便利化的促进作用. (完)

--记者 陈敏; 撰写 黄运涛; 审校 屈桂娟

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