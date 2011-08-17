俄罗斯就沉船事故拘捕两名交通官员

研究显示特朗普签署的入境禁令影响赴美国旅行需求
研究公司ForwardKeys基于对全球主要航班预订系统数据的分析指出，预订未来三个月入境美国航班的数量同比增加2.3%。
路透莫斯科8月16日电---俄罗斯周二就7月沉船事故逮捕两名交通官员，此次事故导致122人死亡，是俄罗斯数十年来最惨烈的一次水上交通事故。
出事游轮已“56岁高龄”，且严重超载，重燃人们对俄罗斯官员玩忽职守、腐败以及基础设施落後等问题的担忧。
俄罗斯联邦调查委员会在其网站发表的声明称，已在喀山拘捕两名涉嫌玩忽职守的交通安全官员。
出事的“布加尔号”游轮不具备运营执照，从喀山港出发时引擎就有故障，船身倾斜。船上共201人，仅79人获救。
前述两名嫌疑人允许该游船运营，若玩忽职守罪名成立，可能被判最长七年刑期。(完)
编译：高虹 发稿：朱淑珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
研究公司ForwardKeys基于对全球主要航班预订系统数据的分析指出，预订未来三个月入境美国航班的数量同比增加2.3%。
路透华盛顿2月7日 - 美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)周二表示，取代前总统奥巴马医改法案的立法程序将在今年完成。此番言论旨在消除外界对共和党正在放弃有关尽快撤销奥巴马医保(Obamacare)这一竞选承诺的看法。
路透伦敦2月7日 - 英国政府周二表示，若议会否决磋商达成的脱欧协议条款，政府将不会寻求进一步与欧盟谈判。官员挫败了赋予议员对最后退欧协议有更多发言权的努力。