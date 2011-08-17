* 萨科齐和梅克尔推动让欧元区深度融合,限制赤字

* 领导人表示,欧元区债券不是短期解决办法

* 萨科齐称目前没有计画要扩大EFSF规模

* 希望对金融交易课税

路透巴黎8月16日电---德国和法国领导人周二公布让欧元区深度融合的综合计画,其中包括限制赤字及一年举行两次峰会,但表示发行欧元区共同债券可能只会是一个较长期的选项.

在市场急挫後,面临重振欧元区信心的重压,法国总统萨科齐和德国总理梅克尔决定不再扩大欧元区的纾困基金,但誓言并肩捍卫欧元,为未来的财政联盟打下根基.

其所释出的讯息是重心应该放在进一步的经济整合,而不是大开纾困支票,且暗示不再容忍偏离欧元区规定及财政目标.

两位领导人并提议课徵金融交易税,这令金融市场人士进一步受挫.其本月恐慌性卖盘令全球股市蒸发了约4兆(万亿)美元,并引发欧洲实施暂时性的卖空禁令.

在向欧盟主席范龙佩提交的计划之中,这两位领导人希望选出一位主席代表欧元区,并希望欧元区成员国领导人每年举行两次会议.

美国股市跌逾1%,欧元下滑,因该提议未能缓解有关债务危机正在蔓延至欧元区核心国家的担忧.

萨科齐在会後的联合新闻发布会上表示,"我们对欧元债券的立场完全相同."

"欧元债券某一天可以设想,但是在欧洲整合进程的末端出现,而不会是开端,"他称.

鉴于德国过去对欧元区领导人举行例行峰会等构想的缄默态度,这项联合建议算是有壮志雄心,且对外界抨击做出回应.外界批评近几个月决策者意见不同,已损及市场对欧元区的信心.

萨科齐称,已要求德法两国财长起草关于2013年起两国共用公司税基和税率的提议,这是此次讨论中涉及最深远的设想之一.萨科齐表示,两国将更加密切的关注双方经济前景.

分析师对金融交易税的可行性表示怀疑.鉴于一些欧洲国家及欧洲央行的反对,此次峰会提到这项议题有些出人意料.

巴克莱资本国际资深欧洲分析师Julian Callow称,尽管市场还需要了解这些提议的"更多细节",但两国元首在8月假期时进行会晤还是有重大意义的.

"他们承诺致力于经济治理,这是向前迈出了一步,还承诺限制债务,尽管力度如何还有待观察...双方都在主权利益上做出一些让步,最终或许会为结成更紧密的政治同盟铺平道路,从而为发行欧元债券奠定基础."

萨科齐办公室称,向范龙佩提交的书面提议细节将于周三公布.

**欧元亦代表有义务遵守的规定**

范龙佩在为10月欧盟峰会整理出一套经济协作计划时,将评估这些提议.

萨科齐与梅克尔称,第一份提案意在为欧元区建立"一个真正的经济政府",政府主席任期为两年半.两人正面临说服市场相信欧元区情况稳健的压力,否则欧元区就有解散风险.

梅克尔在与萨科齐参加工作晚宴时表示:"德法两国认为必须加强欧元作为我们共同货币的地位,并将其进一步发展.很明显,要实现这一点,我们需要提高欧元区财政及经济政策的互动."

萨科齐表示,若他们的提案得以采纳,欧元区国家的政府就必须在各自宪法中纳入限制赤字的规定.

"欧元已令我们取得了许多经济成就,但欧元不仅代表着一项权利,还代表着一套规章、一份责任及一项纪律,"他说."因此如果欧元区17国接受这条规则,这就不是选择性条款,而是义务."

尽管尚不清楚如何能使各国政府接受这个政治阻力重重的宪法修改,但萨科齐的语气暗示不会再容忍不受规定的行为,甚至令人担忧欧盟可能出现两极分化.

"有了这些更加严苛的监管提案,看起来欧洲呈现两极分化的可能性越来越大,欧元区17国财政权力愈发集中,并形成一个紧密的政治联盟,而剩下10国则依旧只是个松散的自由贸易区,"瑞银高级欧洲经济分析师Stephane Deo表示.

许多专家认为,要确保欧元区财政最困难的国家获得其承受能力范围之内的融资,唯一方法就是欧元区发行联合欧元债券.

虽然法德官员在周二的领袖峰会之前刻意降低外界预期,称欧元区债券不是讨论议题,不过会议结果仍令市场失望.

"他们没有做出某些市场期待的额外承诺,包括联合发行欧元债券等,而是以财政纪律为指导原则,提出更强力的经济管理以及新的金融交易税,"太平洋投资管理公司(PIMCO)执行长暨共同投资长埃里安(Mohamed El-Erian)说.

即使德国经济持续成长,但民众反对给较弱的邻国提供更多援助.周二公布的数据显示,德国第二季国内生产总值(GDP)仅仅微幅上扬,显示成长放缓迹象,让政治人物更难向选民交代承担欧债问题的举动.

萨科齐和梅克尔早就计画本周开会讨论有关欧元区管理的提案,不过法国上周经历股市冲击之後利害关系更大.

投资人大举出脱有意大利曝险部位的法国银行股,谣言还说法国的AAA主权评等岌岌可危--虽然信评机构後来加以否认.

这场股灾证明了市场无法信服在7月21日出台的协议.当时的提议是赋予欧洲金融稳定机构(EFSF)新的权力,以及更紧密的经济管理.

不过,有些人仍认为周二会议中的想法有助提振欧元.

"萨科齐提到关于欧元区的共同管理,我认为那是迈向财政联盟的一步.这对欧元整体而言是正面的,"Westpac的外汇分析师Richard Franulovich说.(完)