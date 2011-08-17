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冯涛股市实时分析 | 2011年 8月 17日 星期三 11:55 BJT

17日午间分析：沪指2600窄幅震荡

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场早盘继续呈现窄幅震荡整理态势。近期消息面频传利好消息，这无疑有助于近期大盘筑底走势，不过，目前指数上方压力仍然较重，同时成交量始终无法有效配合，使得大盘欲涨乏力，午盘沪综指报收于2607.25点，下跌0.04%。

日前，副总理李克强宣布允许境外人民币投资境内证券市场，这是人民币国际化方面迈出的重要一步，同时也将为A股市场注入了新的流动性，这无疑对市场形成一定的刺激作用。

笔者认为，股指自2473点反弹以来，短短几个交易日反弹幅度可观，因此短线面临一定的整固需求，同时市场情绪依然谨慎，这也使得大盘短期内难以得到持续的上涨动力。（完）

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