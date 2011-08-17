17日午间分析：沪指2600窄幅震荡

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
今日A股市场早盘继续呈现窄幅震荡整理态势。近期消息面频传利好消息，这无疑有助于近期大盘筑底走势，不过，目前指数上方压力仍然较重，同时成交量始终无法有效配合，使得大盘欲涨乏力，午盘沪综指报收于2607.25点，下跌0.04%。
日前，副总理李克强宣布允许境外人民币投资境内证券市场，这是人民币国际化方面迈出的重要一步，同时也将为A股市场注入了新的流动性，这无疑对市场形成一定的刺激作用。
笔者认为，股指自2473点反弹以来，短短几个交易日反弹幅度可观，因此短线面临一定的整固需求，同时市场情绪依然谨慎，这也使得大盘短期内难以得到持续的上涨动力。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。