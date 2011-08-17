斯里兰卡与中国招商局国际签5亿美元码头建设协议

路透科伦坡8月16日电---斯里兰卡称与中国招商局国际(0144.HK)签署5亿美元协议，以改造升级科伦坡港南集装箱码头。

斯里兰卡外交部周二发表声明称：“项目总投资预计超5亿美元，是斯里兰卡私营部门最大规模的外资项目。”

招商局国际、斯里兰卡Aitken Spence公司SPEN.CM与斯里兰卡港务局三方成立一合资公司，统筹科伦坡港南集装箱码头的设计、建造与管理。

其中，招商局国际占股55%，Aitken Spence与斯里兰卡港务局分别持股30%与15%。

声明称：“码头岸线总长1200米，陆域面积58公顷，水深18米，项目将分为两期工程，首期工程预计于2013年初投入运营。” （完）

编译：张敏 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。