斯里兰卡与中国招商局国际签5亿美元码头建设协议

德国工商联会上调今年德国经济增速预估至1.6% 但保护主义引人忧
路透柏林2月8日 - 德国工商联会(DIHK)将德国2017年经济增长率预估上调至1.6%，归功于出口增长预期创三年最快，但警告称企业对美国贸易政策感到忧心。
路透科伦坡8月16日电---斯里兰卡称与中国招商局国际(0144.HK)签署5亿美元协议，以改造升级科伦坡港南集装箱码头。
斯里兰卡外交部周二发表声明称：“项目总投资预计超5亿美元，是斯里兰卡私营部门最大规模的外资项目。”
招商局国际、斯里兰卡Aitken Spence公司SPEN.CM与斯里兰卡港务局三方成立一合资公司，统筹科伦坡港南集装箱码头的设计、建造与管理。
其中，招商局国际占股55%，Aitken Spence与斯里兰卡港务局分别持股30%与15%。
声明称：“码头岸线总长1200米，陆域面积58公顷，水深18米，项目将分为两期工程，首期工程预计于2013年初投入运营。” （完）
编译：张敏 发稿：王燕焜
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