版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2011年 8月 17日 星期三 14:10 BJT

王勇平不再任铁道部发言人

新华社周二报道，王勇平不再担任中国铁道部发言人职务。温州动车追尾事故发生後，王勇平成了民众口诛笔伐的焦点，他就动车事故主持的新闻发布会结束後匆忙离开，中国记者追在他身後要求他回答更多问题。王勇平之前，政府为平息民愤曾在一天内免职三名铁路系统中层官员。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐