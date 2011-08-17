王勇平不再任铁道部发言人

新华社周二报道，王勇平不再担任中国铁道部发言人职务。温州动车追尾事故发生後，王勇平成了民众口诛笔伐的焦点，他就动车事故主持的新闻发布会结束後匆忙离开，中国记者追在他身後要求他回答更多问题。王勇平之前，政府为平息民愤曾在一天内免职三名铁路系统中层官员。路透