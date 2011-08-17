法官叫停穆巴拉克受审直播

埃及法官周一决定，在审判结束前不再电视直播穆巴拉克受审实况，反对者对此表示愤怒。“太荒谬了！”一名在开罗法庭外观看审判实况的工程师穆哈默德说，“这一案件需要徵询公众意见。不直播意味着他们与穆巴拉克进行了交易。”路透