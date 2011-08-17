惠誉确认美国AAA评级

惠誉周二确认美国AAA级别债信评级,维持展望为稳定,并对华府的减赤行动给予肯定,与对手标准普尔的看法截然不同. 不过惠誉称,将在年底重新评估这一评级决定,并威胁道,若本月稍早达成的2.1万亿美元减赤计划没有得到贯彻实施,或者若美国经济严重恶化,将把展望降为负面. 路透