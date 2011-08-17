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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 17日 星期三 14:19 BJT

利比亚反抗军否认与卡扎菲政府谈判

利比亚反抗军“国家过渡委员会”主席贾利勒周二称，该委员会目前未与卡扎菲政府或联合国特使进行会谈。贾利勒在记者会上表示：“国家过渡委员会希望说清楚：我们目前未与卡扎菲政权或联合国特使进行直接或间接谈判。”卡扎菲政府一名发言人也否认与反抗军领导层谈判。路透

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