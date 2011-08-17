版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2011年 8月 17日 星期三 14:22 BJT

李克强：人民币跨境贸易结算扩展至全国

中国国务院副总理李克强周三在出访香港期间的一个论坛上宣布,扩大跨境贸易人民币结算试点至全国范围.此外,将对香港开放更多传统服务业和新兴服务业. 他并称支持香港离岸人民币产品创新,支持内地交易所的港股组合,即ETF业务;中国还将允许境内的企业在香港发行人民币债券. 路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐