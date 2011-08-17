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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 17日 星期三 13:47 BJT

警方将就教堂争执指控问询科比

警方周二称，围绕科比・布莱恩特教堂打人指控，准备询问这位NBA全明星球员。圣迭戈警探Gary Hassen告诉路透，一名男子指控科比在当地一家教堂抓住他的手腕，夺走了他的手机，发现手机中没有自己以及妻子的照片後才把手机还给他。路透

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