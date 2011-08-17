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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 17日 星期三 13:47 BJT

劳尔拒绝布莱克本 留在沙尔克

西班牙射手劳尔选择继续留在德甲沙克尔04。英超布莱克本周二稍早正式对沙尔克表示对签下劳尔颇感兴趣。沙克尔总经理霍斯特发布简短声明称：“劳尔已经通知我们，他希望留在沙克尔，我们应该拒绝布莱克本。我们已经这麽做了，非常高兴劳尔未来还能为我们的成功做贡献。”路透

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