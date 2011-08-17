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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 17日 星期三 13:47 BJT

辛辛那提网球赛小威继续良好状态

伤病复出後的前世界排名第一的小威廉姆斯在罗杰斯杯夺冠後继续良好状态，周二辛辛那提网球赛女单首轮中，以6-3与7-6击败捷克对手赫拉德卡，但比赛第二盘出现体力不支迹象。第二轮她将迎战上周日罗杰斯杯决赛中的对手--澳大利亚选手斯托瑟。路透

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