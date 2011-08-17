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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 17日 星期三 12:01 BJT

曼联拟年前新加坡上市

汤森路透旗下IFR周二援引消息人士说法报导称，英超冠军曼联俱乐部计划在年底前赴新加坡上市，首次公开发行募集10亿美元，具体取决于市场状况。报导称摩根士丹利及另外至少一家银行接近于赢得这项IPO委托资格，但承销团可能增加新成员。路透

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