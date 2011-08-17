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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 17日 星期三 14:00 BJT

全球保险业监管新规明年出台

据行业监管人士透露,确保保险业不再出现"规模大到不能倒闭"这种现象的新规定正在起草中,以赶交2012年的20国集团领导人会议上讨论.不过与银行业相关规定不同的是,对保险业可能不会徵收资本附加费. 新规定旨在防止类似美国国际集团的问题重演.路透

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