严防平台贷款卷土重来--银监会（更新版）

* 目前地方债风险可控,但严防平台贷款卷土重来

* 重点盯防房地产贷款和房地产抵押贷款风险

* 外部因素令中国输入性通胀持续存在

* 高度警惕各类借道理财和监管套利行为

路透北京8月17日电---中国银监会主席刘明康重申,目前地方政府债务风险可控,但同时也称今明两年是偿还高峰期,要严防平台贷款"改头换面"和"卷土重来",并要重点盯防房地产领域.

人民日报周三报导援引刘明康并表示,国际流动性依然充裕,导致输入型通胀压力持续存在;CPI涨幅高位反复,走势仍有不确定性.

"目前地方政府融资平台贷款整改和风险化解工作有序推进...这个风险还是可控的,"他说.

但他也指出,今明两年是地方政府债务的偿还高峰期,各银行业金融机构要严控新增风险,严防平台贷款"改头换面"和"卷土重来".

刘明康详细解释称,银监会将严格规范原有平台续建项目,禁止在不符合要求的新平台和新项目上继续投入信贷资金,并严格对平台贷款分类计提风险资本和拨备等.

"平台贷款风险防控工作不能毕其功于一役,而是一个循序渐进、不断改进的过程...来不得半点懈怠,"他说.

而房地产贷款将被重点盯防.刘明康表示,从历史经验看,国际上很多银行就曾倒在房地产贷款上,银监会从来不迷信市场,将坚持重点盯防房地产贷款和以房地产作抵押贷款中的风险.

他强调,将要求银行业金融机构严格执行关于房地产贷款的分类监管规定,加强土地储备贷款管理,严控房地产开发贷款风险,并实行动态、差别化管理的个人住房贷款政策.

银监会将严格把握好土地抵押率,土地闲置超一年以上的,商业银行一律不得发放新开发项目贷款.对土地闲置超两年和有炒地行为的,商业银行对已发放的贷款应当调减并采取保全;并将严格杜绝各类非房地产贷款违规流入房地产市场.

刘明康称,今年上半年,房地产调控成果已经开始显现.从长期来看,做好这项工作对保障信贷资产安全,维护银行业稳定具有极为正面的作用.短期而言,将从严做好压力测试.

中国财政部周一称,要抓紧研究建立地方政府债务风险预警机制,将地方政府债务收支纳入预算管理.对于融资平台公司存量债务,不得单方面改变原有债权债务关系,不得转嫁偿债责任和逃废债务.

审计署报告显示,2010年底10.72万亿地方政府性债务馀额中,今明两年到期偿还的占41.66%.而此前银监会已要求银行对于到期的平台贷款本息,一律不得展期和以各种方式借新还旧.

**外部因素令中国输入性通胀持续存在**

刘明康称，全球经济增长放缓和发达国家形势大都恶化等外部因素给中国经济金融运行带来了严峻挑战,主要表现在:中国外需将面临更大压力;国际流动性依然充裕,输入型通胀压力持续存在;国际短期资本流动更加剧烈等等.

"目前中国面临的国内外环境依然十分复杂,不确定、不稳定性因素还不少",他称,受主要发达经济体持续宽松货币政策的影响,新兴经济体热钱大量流入,通胀压力持续高企,经济增速放缓明显.

他表示,"今年上半年,国民经济继续朝着宏观调控的预期方向发展,但不稳定因素有所突显...CPI涨幅高位反复,走势仍有不确定性."

中国国家统计局此前公布,7月CPI同比涨6.5%,创37个月新高,且高于路透调查中值的6.3%;当月CPI环比则上涨0.5%.

此外,刘明康还强调,中国将高度警惕网络借贷、民间借贷和小额贷款公司等领域风险凸显问题,并从机制和源头上打消"影子银行"业务监管套利动机,并防范风险传递.

在今年社会资金整体偏紧的情况下,资金供需矛盾催生了各类借道理财和所谓"创新"的"影子银行"活动,以及种种监管套利的行为.

对此,银监会将坚决纠正单纯依赖季末、年末等时点指标考核的不科学做法,严格执行日均存贷比监管要求,并对商银理财产品进行事前审核,督促银行为理财计划的投资资产进行单独管理.(完)

--发稿 李文科; 审校 乔艳红

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