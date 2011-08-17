全球保险业监管新规明年出台

* 明年可能拟定相关规定

* 重点针对从事"非传统"业务的保险业者

* 或许没有哪家保险商能构成系统性风险

路透东京/新加坡8月16日电---据行业监管人士透露,确保保险业不再出现"规模大到不能倒闭"这种现象的新规定正在起草中,以赶交2012年的20国集团(G20)领导人会议上讨论.不过与银行业相关规定不同的是,对保险业可能不会徵收资本附加费.

新规定旨在防止类似美国国际集团(AIG.N)那样的问题重演.在2008年金融危机之时,美国政府不得不对该公司进行救助.目前国际保险监督协会(International Association of Insurance Supervisors,IAIS)正协助金融稳定委员会(Financial Stability Board,FSB)起草新规.

FSB和巴塞尔银行监管委员会7月曾出台方案,拟通过徵收资本附加费提高全球大型银行的亏损消化能力,并且表示针对保险公司等其他金融企业的方案正在拟定当中.

IAIS秘书长Yoshihiro Kawai对路透表示,将赶在明年G20墨西哥峰会前完成有关如何认定全球系统重要性金融机构(G-SIFIs),以及如何监管这些机构的方案.

"我们已经与FSB进行过磋商,他们同意我们能在明年某个时候拟定出评估G-SIFIs的相应政策措施、指标和方法."Kawai在电话访问中表示.

**资本附加费**

经评判具有系统重要性的保险商,可能不适用于银行的资本附加费类型.

一位国家监管机构的消息人士告诉路透,监管者尚未确定,在努力遏制大型保险商给金融体系带来的风险方面,是否有必要徵收资本附加费.

该消息人士称,既然保险商在发生某种事故、灾难、伤害或死亡之前不会支付款项,监管者认可他们并不适用于和银行相同的资金运作方式.

IAIS的Kawai指出,尚未就此作出决定,但在加强对系统重要性保险商的监管方面,其他标准可能比资本附加费更为重要.

"对于G-SIFI,有三个重要的政策措施,一是提高损失承受能力(资本附加费),另一个是加强监管,第三个是处置制度(resolution regime).应不存在任何规模太大而不能倒的金融机构,"他并称.

"我认为如果可能,後两个措施--处置制度和加强监管,尤其适用于保险业G-SIFIS."

**鉴别保险商**

Kawai表示,保险业与银行业的不同之处意味着,决定哪些保险商具有系统重要性的标准则与银行使用的标准有所差别.

IAIS的消息人士对路透表示,自AIG重组之後,目前或许没有哪个保险商能达到全球系统的标准.如此一来,新规仅可能是防患于未然.

Kawai称,尚未决定标准,但其补充道,保险商涉足非传统形式业务的程度可能是重点所在,例如信用违约互换和其他信用相关的保险活动.

"总体而言,若保险公司经营传统业务,我们坚信,他们不会带来系统性风险,"他表示.

他指出,"关键问题是,他们运作了多少非传统业务,这是评估保险业系统关联性的重要因素."(完)

--编译 李春喜/肖群英/王翔琼;审校 程琳/艾茂林/王丽鑫

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