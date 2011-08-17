投资者为避险逃离股市 增持现金--调查

路透伦敦8月16日电---美银-美林周二公布的一份月度调查显示,8月投资者削减股市持仓比例,并提高现金仓位至2009年3月以来最高,原因为对全球经济放缓和欧元区债务危机的担忧,推动资金逃离风险资产.

这份对全球基金经理人所作的调查显示,净2%的受访者本月增持股票,7月该比例为35%,2月时还曾达到67%的纪录高位.该数据为加码与减码之差.

176位受访人士中,有净38%的受访者增持现金比例,较前月的15%增长一倍,为2007年8月以来最大月度涨幅.

有净33%的受访者减持债券配比,接近长期平均34%的净减持比例,上月为45%.

此次调查在8月5日至11日进行,有净29%的受访者目前认为可能会陷入衰退,高于7月调查时的13%.

"鉴于我们看到的情况,这种变化很容易理解.我们已经看到衰退忧虑急升,现金仓位大增,"美银-美林欧洲股市策略师Patrik Schowitz表示.

"大家的态度悲观,已经预期到许多坏消息.这明显是一个买入信号,但若说我们将回到先前水准,还有些过于乐观.市场可能上涨,但我们认为涨势将有限."

现金馀额比重自4.1%激增至5.2%,为2009年3月以来最高.

净48%的受访者称股市被低估,创该调查的历史高位纪录.

新兴市场是唯一获得青睐的地区,有净27%的投资者加码新兴市场.美国股市仓位出现纪录降幅,有净1%的投资者减码,7月有净23%的受访者加码.(完)

--编译 李爽;审校 龚芳

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