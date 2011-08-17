分析：人民币实际有效汇率年内已贬1.73%

* 7月实际有效汇率微幅反弹0.53%

* 然年内实际有效汇率贬值1.73%

* 企业出口环境或没想象的糟

* 高通胀侵蚀货币购买力,压制实际有效汇率

作者 曲伟治

路透上海8月17日电---中国人民币兑美元此前频创汇改新高,引发国内机构对出口环境恶化的担忧,但国际清算银行(BIS)最新公布实际数据却与市场感觉大相径庭,7月仅微幅反弹0.53%,年内甚至还贬值1.73%.

业内人士指出,在"一篮子"汇率制度下,年内人民币兑另外两个主要贸易夥伴国货币欧元、日圆则明显贬值,抵消了兑美元升值影响,再加上通胀高企引发的货币购买力下降,人民币今年实际有效汇率甚至还处于贬值的态势,企业出口环境也许并没有想象的那麽糟.

"我们通常是以美元做主要货币进行交易,今年美元很疲软."上海一投资公司的外汇分析师指出,"一篮子货币,就是说不能光盯着美元,表面上感觉人民币强势,其实兑欧元和日元,人民币走势也很弱."

国际清算银行(BIS)最新公布的数据显示,7月人民币实际有效汇率指数为117.86,名义有效汇率指数则为111.89,环比略跌0.16%.

截至7月末,中国外汇交易中心人民币兑欧元年内贬值幅度达到4.24%;人民币兑日圆亦有2.42%的跌幅.

上述分析师指出,一篮子货币的汇率制度与实际有效汇率原理有些相似之处,人民币兑美元的升值幅度,会受到兑日圆和欧元等货币贬值幅度的冲销,因此实际有效汇率整体将相对均衡.

今年以来,美国经济复苏举步维艰,全球美元流动性泛滥态势的也压制压制了美元表现,今年1-7月,美元指数下跌幅度为6.50%,而同期限内,人民币兑美元升值幅度仅为2.38%.

**币值因素对出口影响或没有想象的大**

中国7月贸易顺差意外扩至30个月高点314.8亿美元,主要受新兴市场经济稳定增长支撑,且预计下半年出口回落幅度有限.[ID:nCN1889903]

"一篮子货币,有点均衡的意思,美元贬值的时候,人民币也不会升值很多."上述分析师指出,"欧元和日元升值的时候,人民币也不会贬值很多,...,(人民币)对出口影响可能没那麽大,7月顺差不是还很高吗?"

他指出,从兑三大主要贸易货币看,人民币兑美元升值对出口的不利因素,可能部分通过兑欧元、日圆贬值得以弥补,中国企业出口面对的币值因素影响并不大;并且,若中国通胀居高不下,对未来实际有效汇率的走势打压作用亦不容忽视.

中国国家统计局7月CPI同比涨6.5%,创37个月新高,尽管美国7月消费者物价指数(CPI)暂未公布,但其6月该数据为同比下降0.2%;而日本东京7月核心CPI同比上涨也只有0.40%;欧盟主要成员国德国、法国当月CPI同比增幅分别为2.1%和2.4%

上海的一银行交易员指出,如果今年剩馀的几个月份,中国CPI指数没有明显的回落,那今年CPI同比增幅均值也至少要达到4.0%以上;通胀高企将拉低货币购买力,按照购买力平价理论,未来人民币实际有效汇率可能还将维持偏弱的走势.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节,并表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--审校 丁淑琴

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