张平：未来五年年均GDP增长率将达7%

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月8日
路透2月8日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:12时，1港元=0.88697人民币)
路透香港8月17日电---中国国家发展和改革委员会主任张平周三表示,未来五年中国的年均GDP(国内生产总值)增长率将达7%.他并称,欧美债务危机增加了全球经济发展的不确定性.
张平是在香港一场十二五(2011-2015年)规划与两地金融发展论坛上作上述表示的.
"今年以来世界经济继续复苏,但势头放缓.欧美主权债务危机加大经济的不确定性."他说.
中国国家统计局此前数据显示,中国2011年上半年GDP同比增长9.6%;其中二季度同比增长9.5%,环比增长2.2%.
张平同时表示,将拓宽香港人民币投资的渠道,支持香港人民币的外商直接投资(FDI).
稍早,国务院副总理李克强在同一论坛中亦强调支持香港发展离岸人民币中心.(完)
--采访 陈敏/朱球; 撰写 李珊珊; 审校 张喜良
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