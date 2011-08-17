全球航空公司料步入经济动荡期--IATA

* 企业信心疲弱预示头等舱旅行增长放缓

* 经济舱旅客可能适应高涨的燃油成本

* 6月头等舱旅客数量增6.4%,经济舱增4.8%

* 全行业头等舱营收增幅处于双位数低端

路透日内瓦8月16日电---国际航空运输协会(IATA)周二公布,全球航空旅行的复苏步伐行将大幅减缓,因经济不景气会压制头等舱旅行需求.

6月数据显示,头等舱和经济舱的旅行增长率较5月份略微下滑,但旅客数量仍高于去年6月水平.

IATA预计,6月头等舱旅客数量增长6.4%,经济舱增加4.8%.头等舱营业收入较上年同期增长率处于13%-19%的低端.

但该机构称,头等舱旅行的两个领先指标--主要工业国的企业信心和发达国家的国际贸易,均预示未来几个月增长放缓.

"随着全球贸易持续扩张,尽管增速减慢,企业信心仍(勉强)处于正值区域,头等舱旅客市场料将在未来几个月呈现进一步扩张,但增长率料将减缓,"IATA发表月度报告称.

报告提到,头等舱旅行的增长率通常落後于企业信心3-6个月,而7月企业信心恶化.

"目前的企业信心水平与年度头等舱运量增长5%以内的状况更为相符,"报告提到.

这将冲击全球最大的航空旅行市场--欧洲至北美,後者占航空运量的19%,对营业收入的贡献达30%.

今年上半年,头等舱运量较上年同期增加11.1%,但6月表现落後,仅同比增长6.4%.

而第二大航空市场--欧洲至远东航线的6月份运量亦减缓,当月增幅7.9%远低于上半年12.1%的水平.

报告并未对经济舱旅客数量给予具体预测,仅预计较全球金融危机前的峰值水平高4%.

但航空公司有望获得些许安慰,因旅客或已适应燃油价格居高不下.

"6月燃油价格在近期上涨後没有明显下跌迹象,增加了目前经济舱旅客数量不太受高油价影响的机率,"报告认为.

自7月初以来,纽约证交所Arca航空股指数跌落约四分之一,跌幅接近同期汤森路透全球航空指数的两倍.

尽管美国原油期货价格回落,有望改善航空公司的盈利能力,但这两个指数仍下挫.(完)

--编译 肖群英; 审校 高琦

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