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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 17日 星期三 13:52 BJT

欧冠资格赛阿森纳1-0胜乌迪内斯

英超阿森纳连续第14次杀入欧冠正赛的梦想继续。周二在欧冠资格赛首回合较量中，阿森纳主场1-0小胜乌迪内斯。开赛第四分钟，沃尔科特即破门，但阿森纳随後未能再有作为，下周赛场转至意大利後，他们可能面临棘手任务。图为沃尔科特（右）进球后与队友庆祝。路透

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