俄称美对俄签证限制不影响两国合作

研究显示特朗普签署的入境禁令影响赴美国旅行需求
研究公司ForwardKeys基于对全球主要航班预订系统数据的分析指出，预订未来三个月入境美国航班的数量同比增加2.3%。
路透莫斯科8月16日电---美国上月宣布对俄罗斯多名官员实行签证限制，称这些官员与一名律师之死有关。俄罗斯媒体周二引述俄副外长雅伯科夫(Sergei Ryabkov)称，此事不影响两国在伊朗和阿富汗问题上的合作。
美方称，之所以对有关俄罗斯官员实行入境限制，是由于他们与投资基金律师谢尔盖・马格尼茨基(Sergei Magnitsky)之死有关，这名律师被控逃税和欺诈，但在等待受审期间死在了俄罗斯狱中。克里姆林宫人权委员会称，这名律师可能是被殴打致死。
雅伯科夫说：“我们正考虑如何作出对等回应。”(完)
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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